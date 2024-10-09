Игрок «Салавата Юлаева» Панин — о встрече с Михайловым: «Хотелось прикоснуться к легенде»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями от общения с двукратным олимпийским чемпионом Борисом Михайловым.

«Да просто хотелось прикоснуться к легенде, столько регалий у человека... Он шел и говорил: «Играйте, пока есть возможность, классное время у вас сейчас». Приятно слышать от легенды хоккея такие слова. Представляете, есть возможность такого человека обнять», — цитирует Панина Legalbet.

80-летний Михайлов присутствовал на матче FONBET чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Салаватом» (2:0), который прошел 8 октября в Москве. Легендарный хоккеист перед игрой произвел символическое вбрасывание.