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9 октября, 17:12

Игрок «Салавата Юлаева» Панин — о встрече с Михайловым: «Хотелось прикоснуться к легенде»

Алина Савинова
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями от общения с двукратным олимпийским чемпионом Борисом Михайловым.

«Да просто хотелось прикоснуться к легенде, столько регалий у человека... Он шел и говорил: «Играйте, пока есть возможность, классное время у вас сейчас». Приятно слышать от легенды хоккея такие слова. Представляете, есть возможность такого человека обнять», — цитирует Панина Legalbet.

80-летний Михайлов присутствовал на матче FONBET чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Салаватом» (2:0), который прошел 8 октября в Москве. Легендарный хоккеист перед игрой произвел символическое вбрасывание.

Источник: Legalbet
Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
Борис Михайлов
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
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3
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ОТ
3
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07.10 19:30
Торпедо
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4
0
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Динамо М
5
3
08.10 19:00
Нефтехимик
Амур
Б
4
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Северсталь
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Б
3
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Сочи
Витязь
2
4
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ЦСКА
Салават Юлаев
2
0
09.10 17:00
Трактор
Адмирал
2
0
09.10 18:00
Лада
Сибирь
ОТ
4
3
09.10 19:30
Локомотив
Куньлунь РС
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3
2
10.10 17:00
Барыс
Авангард
1
0
10.10 17:00
Металлург Мг
Торпедо
4
5
10.10 19:30
СКА
Динамо Мн
2
4
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Сочи
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ОТ
2
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10.10 19:30
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2
5
10.10 19:30
ЦСКА
Автомобилист
Б
3
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Нефтехимик
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Северсталь
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-
-
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Спартак
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-
-
12.10 14:00
Трактор
Торпедо
-
-
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Металлург Мг
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-
-
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-
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-
-
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Нефтехимик
Торпедо
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Лада
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-
-
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Витязь
-
-
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Куньлунь РС
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-
29.10 19:00
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