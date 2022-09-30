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КХЛ

Сегодня, 20:57

Защитник «Салавата Юлаева» Науменков: «Я бы не сказал, что соперник удобен. «Трактор» играл по-другому»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков прокомментировал победу над «Трактором» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошо начали, много бросали. Выполняли тренерское задание, которое обсуждали перед игрой. Нам не хватало первыми забить. Андрей Кареев — просто красавец, подтащил нас.

— Две победы над «Трактором». Это удобный соперник для вас?

— Я бы не сказал, что соперник удобен. «Трактор» играл по-другому. У нас пока есть недочеты, второй период часто сложно дается. Надо улучшать.

— Сегодня забивали только защитники. Что улучшили в своей игре?

— Мы стали лучше играть перед воротами. Если посмотрите, то вратарь много моментов не видел.

— Забили в большинстве. Что изменили в этом компоненте при подготовке?

— Нам надо выполнять то, что показывали на собраниях. Во втором периоде нужно было играть проще, надежно выводить шайбу из зоны.

— Только вторая победа во втором периоде этого сезона. В чем причина такой игры?

— Были и хорошие моменты, и плохие. Начало положено, сами переосмыслили, нам все показали. Выиграли период, значит, все в порядке.

— Какую задачу в плане бросков поставили тренеры?

— Если стоит перед воротами игрок, достаточно наброса. Спросите вратарей, это всегда сложно. Могу бросать сходу, со щелчка. Просто таких моментов не было, — сказал Науменков.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/mikhail-naumenkov-nachalo-polozheno-sami-vsye-pereosmyslili/
Михаил Науменков
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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