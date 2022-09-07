Защитник «Салавата Юлаева» Мухамадуллин назвал фаворитов КХЛ сезона-2022/23

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал, что думает о фаворитах ранее стартовавшего сезона КХЛ-2022/23.

— Назовите фаворитов предстоящего сезона.

— Я не знаю, какие будут фавориты. У всех команд постоянно меняется состав. Выделять кого-то в начале сезона, думаю, нелогично, как даже и в конце сезона. Думаю, даже когда начнётся плей-офф, все равно не будет видно и никому не будет понятно, кто фаворит.

По ходу минувшего сезона про ЦСКА все писали, что у них провалы. В итоге они завоевали Кубок — и все рот закрыли. Думаю, в данный момент на кого-то ставку делать не стоит.

В прошлом сезоне победителем Кубка Гагарина стал ЦСКА, обыграв в финале «Металлург» (4:3).