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Сегодня, 14:11

Мухамадуллин: «По окончании сезона для «Салавата» еду в Северную Америку»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин поделился мнением об отъезде в НХЛ.

«Была неуверенность, сейчас я уже съездил туда, посмотрел, как все устроено. Мне будет чуть проще. Плюс хочу еще поиграть в Уфе, у меня тут вся семья, все родственники. Родной клуб, тренерский штаб, который со мной много работал. Где мне лучше, в АХЛ или в КХЛ? В АХЛ больше подстраиваюсь под их игру. В КХЛ, думаю, больше прогрессирую как игрок.
Этот год доигрываю, по окончании сезона для «Салавата» еду в Северную Америку. Да, все уже решено. Я буду пробиваться в НХЛ, через АХЛ или сразу в основе. Неважно. Готов на все», — приводит слова Мухамадуллина Sport24.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 38 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков. На драфте НХЛ-2020 он был выбран «Нью-Джерси».

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-12-08-mukhamadullin-o-planakh-na-sleduyushchiy-sezon-vse-uzhe-resheno-budu-probivatsya-v-nkhl
Шакир Мухамадуллин
КХЛ
НХЛ
ХК Салават Юлаев
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