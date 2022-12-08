Мухамадуллин: «По окончании сезона для «Салавата» еду в Северную Америку»

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин поделился мнением об отъезде в НХЛ.

«Была неуверенность, сейчас я уже съездил туда, посмотрел, как все устроено. Мне будет чуть проще. Плюс хочу еще поиграть в Уфе, у меня тут вся семья, все родственники. Родной клуб, тренерский штаб, который со мной много работал. Где мне лучше, в АХЛ или в КХЛ? В АХЛ больше подстраиваюсь под их игру. В КХЛ, думаю, больше прогрессирую как игрок.

Этот год доигрываю, по окончании сезона для «Салавата» еду в Северную Америку. Да, все уже решено. Я буду пробиваться в НХЛ, через АХЛ или сразу в основе. Неважно. Готов на все», — приводит слова Мухамадуллина Sport24.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 38 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков. На драфте НХЛ-2020 он был выбран «Нью-Джерси».