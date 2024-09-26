Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:15

Защитник «Салавата» Панин: «Вся Россия поддерживает Глеба Кузьмина»

Telegram Дзен

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на вопрос о восстановлении своего партнера по команде Глеба Кузьмина.

В матче FONBET чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» защитник омичей Даррен Диц нанес травму Кузьмину. Диц подтолкнул падающего оппонента в сторону борта, в результате чего хоккеист уфимской команды получил компрессионный перелом позвоночника.

«Конечно, команда его поддерживает. Его поддерживают болельщики, вся Россия, весь спортивный и неспортивный миры его поддерживают. Мы звонили ему после матча с «Локомотивом», он всех поздравил с победой. Сейчас он находится в больнице. Дай бог, все хорошо пройдет, и он как можно скорее вернется в команду», — приводит слова Панина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Кузьмин провел пять матчей за «Салават Юлаев», в которых отметился двумя очками (1+1) по системе «гол+пас».

Источник: Metaratings.ru
Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Евгения Медведева встречается с Дмитрием Чигиревым
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Щенсны возобновит карьеру ради перехода в «Барселону»
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Сегодня
Вчера
Неделя