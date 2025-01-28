Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:21

Защитник «Салавата» Цулыгин — о матче с «Ак Барсом»: «Одно очко забрали заслуженно»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Telegram Дзен

Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин в интервью «СЭ» прокомментировал матч FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 ОТ).

— Могли и в третьем периоде забивать, и в овертайме. Произошла небольшая ошибка — и пропустили.

— В Казани вы проигрываете в дерби, в Уфе — выигрываете. Так сильно влияет фактор домашних трибун?

— Скорее это стечение обстоятельств. Где-то не повезло. Одно очко забрали заслуженно, могли побороться и за два.

— В прошлом матче в Казани вы заработали 5+20.

— Если честно, не хочется вспоминать тот матч, я о нем уже забыл.

— Один из тренеров «Салавата» — ваш отец. Как относишься к разговорам про блат?

— Про меня с самого детства так говорили, но мне пофиг, если честно. Я играю, могу играть еще лучше — не считаю, что попадаю в состав из-за отца.

— Отец требует с тебя больше, чем с остальных?

— Естественно. Он требует с меня в три раза больше. Это достаточно тяжело.

— Что дало толчок твоему прогрессу в этом сезоне?

— Я вырос ментально, знаю свои сильные стороны — где могу подключиться и забить, где могу хорошо сыграть в обороне. Я не маленький парень, крепкий, могу и в тело сыграть. Я и раньше мог так играть, но ментально не был полноценно готов. Пришла уверенность в своих силах.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
В Госдуме рассказали о способе разово забрать всю сумму пенсионных накоплений
Глушенков пропал, Луис Энрике провалил дебют. Что сейчас происходит в «Зените»
Пленный боевик ВСУ рассказал про «честные» выборы Зеленского
В США полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия
В 2025 году на День защитника Отечества не будет дополнительного выходного
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя