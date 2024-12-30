Защитник «Салавата Юлаева» Цулыгин: «Ливо молодчик. Пусть еще забивает, мы только рады будем»

Сегодня, 17:40
Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин прокомментировал «СЭ» победу над «Барысом» (6:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Хороший матч провели, не пропустили, болельщиков, думаю, порадовали.
— Поздравили Джоша Ливо с хет-триком?
— Конечно, он молодчик, опять три забил. Пусть еще забивает, мы только рады будем. Стремлюсь тоже, а кто не стремится к этому? Он мастер, все хотят быть таким, как он.
— А Семена Вязового с «сухарем»?
— Тоже уже не первый «сухарь», тоже молодчик, красавец. Молодец, развивается. Мы защитники, нападающие, все под шайбочку садимся, ложимся, стараемся помогать, он ловит, молодец.
— Под конец начинаете играть осторожнее, чтобы сохранить «сухарь»?
— Да не начинаем, мне кажется, так же играем в свой хоккей, свои моменты забиваем. А так, хороший матч.
— Что можете сказать про Скотта Уилсона?
— Хороший парень, приехал, сразу очочко свое набрал. Мастеровитый, хорошо в «Витязе» играл, так что, надеюсь, у него все получится.
— Как будете праздновать Новый год?
— В семейном кругу, хорошо посидим, отметим и спать ляжем. Брат приехал со своей семьей, так что хорошо посидим, отдохнем, восстановимся и с новыми силами в новый год.
— Что можете пожелать болельщикам?
— Главное — это здоровье и побед «Салавату Юлаеву»!
— Видели гол Шакира Мухамадуллина в НХЛ? Следите за ним?
— Шакир молодец. Я видел этот первый гол, зашел в раздевалку, всем ребятам рассказал. Я был очень за него рад, написал ему, поздравил. Очень приятно, когда наши воспитанники забивают в НХЛ.
— Вы как-то стали мало бросать в последних матчах и не забиваете, почему?
— Да не знаю, есть моментики и сегодня, и до этого, реализация чуть подхрамывает. Надо на Джоша посмотреть, как он забивает и делать также. Он мастер, все у него хорошо получается.
«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимский клуб набрал 56 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции.
София Митченкова