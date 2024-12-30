Защитник «Салавата Юлаева» Цулыгин: «Ливо молодчик. Пусть еще забивает, мы только рады будем»

Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин прокомментировал «СЭ» победу над «Барысом» (6:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Хороший матч провели, не пропустили, болельщиков, думаю, порадовали.

— Поздравили Джоша Ливо с хет-триком?

— Конечно, он молодчик, опять три забил. Пусть еще забивает, мы только рады будем. Стремлюсь тоже, а кто не стремится к этому? Он мастер, все хотят быть таким, как он.

— А Семена Вязового с «сухарем»?

— Тоже уже не первый «сухарь», тоже молодчик, красавец. Молодец, развивается. Мы защитники, нападающие, все под шайбочку садимся, ложимся, стараемся помогать, он ловит, молодец.

— Под конец начинаете играть осторожнее, чтобы сохранить «сухарь»?

— Да не начинаем, мне кажется, так же играем в свой хоккей, свои моменты забиваем. А так, хороший матч.

— Что можете сказать про Скотта Уилсона?

— Хороший парень, приехал, сразу очочко свое набрал. Мастеровитый, хорошо в «Витязе» играл, так что, надеюсь, у него все получится.

— Как будете праздновать Новый год?

— В семейном кругу, хорошо посидим, отметим и спать ляжем. Брат приехал со своей семьей, так что хорошо посидим, отдохнем, восстановимся и с новыми силами в новый год.

— Что можете пожелать болельщикам?

— Главное — это здоровье и побед «Салавату Юлаеву»!

— Видели гол Шакира Мухамадуллина в НХЛ? Следите за ним?

— Шакир молодец. Я видел этот первый гол, зашел в раздевалку, всем ребятам рассказал. Я был очень за него рад, написал ему, поздравил. Очень приятно, когда наши воспитанники забивают в НХЛ.

— Вы как-то стали мало бросать в последних матчах и не забиваете, почему?

— Да не знаю, есть моментики и сегодня, и до этого, реализация чуть подхрамывает. Надо на Джоша посмотреть, как он забивает и делать также. Он мастер, все у него хорошо получается.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимский клуб набрал 56 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции.

София Митченкова