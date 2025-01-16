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Сегодня, 19:20

Защитник «Северстали» Грудинин назвал атакующим стиль команды

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Защитник «Северстали» Владимир Грудинин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3).

— Владимир, какие впечатления оставила игра с московским «Динамо»?

— Спасибо сопернику за игру. Я считаю, что она получилась очень интересной. В ней было много моментов. Мы интересно играли, старались созидать и реализовывать свои моменты. Но получилось так, что пропустили в концовке, из-за чего нам пришлось догонять. Но даже в такой ситуации у нас были возможности сравнять счет и выйти вперед.

— Да и в целом было видно, что во втором и третьим периоде вы действовали первым номером.

— Да, вы правы, мы всегда стараемся играть активно и интересно. У нас атакующий стиль. Надеюсь, это видно зрителям. Повторюсь: нужно улучшить реализацию моментов. Тогда уже придут голы и результат, — сказал Грудинин «РБ Спорт».

На данный момент «Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 55 очками в 45 матчах.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Северсталь
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