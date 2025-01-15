Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:13

Защитник «Северстали» Калдис: «Наши матчи в конференции всегда проходят ярко»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Защитник «Северстали» Янни Калдис прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«До последних секунд у нас были шансы сравнять счет, но, к сожалению, «Динамо» больше повезло в этой игре. Наши матчи в конференции всегда проходят ярко, поэтому с нетерпением будем ждать четвертой встречи. Мы все еще остаемся одной из самых молодых команд лиги и хотим быть последовательными. Поэтому к последнему матчу с бело-голубыми и к началу плей-офф подойдем в наилучших кондициях. С каждой игрой мы становимся лучше», — сказал Калдис Legalbet.ru.

В рамках текущего турнира «Динамо» одержало третью победу над «Северсталью». В начале сентября 2024 года москвичи выиграли со счетом 3:1, а в январе 2025-го разгромили соперника на выезде — 7:2.

В текущем сезоне «Северсталь» занимает шестое место в таблице Западной конференции, имея 55 очков после 45 матчей. Следующая игра череповецкой команды пройдет 16 января против СКА на чужом льду.

Источник: Legalbet.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Читайте также
Два крупнейших трансфера под угрозой срыва. Что происходит в «Спартаке»
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Глава ПМР рассказал о будущих гуманитарных поставках российского газа
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 85 дронов ВСУ над территорией РФ
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Сегодня
Вчера
Неделя