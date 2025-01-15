Защитник «Северстали» Калдис: «Наши матчи в конференции всегда проходят ярко»

Защитник «Северстали» Янни Калдис прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«До последних секунд у нас были шансы сравнять счет, но, к сожалению, «Динамо» больше повезло в этой игре. Наши матчи в конференции всегда проходят ярко, поэтому с нетерпением будем ждать четвертой встречи. Мы все еще остаемся одной из самых молодых команд лиги и хотим быть последовательными. Поэтому к последнему матчу с бело-голубыми и к началу плей-офф подойдем в наилучших кондициях. С каждой игрой мы становимся лучше», — сказал Калдис Legalbet.ru.

В рамках текущего турнира «Динамо» одержало третью победу над «Северсталью». В начале сентября 2024 года москвичи выиграли со счетом 3:1, а в январе 2025-го разгромили соперника на выезде — 7:2.

В текущем сезоне «Северсталь» занимает шестое место в таблице Западной конференции, имея 55 очков после 45 матчей. Следующая игра череповецкой команды пройдет 16 января против СКА на чужом льду.