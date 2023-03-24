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КХЛ

Сегодня, 10:50

Защитник «Северстали» Пресс высказался о своем будущем в клубе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Северстали» Робин Пресс рассказал о своем будущем в клубе и продлении контракта.

«Рад приветствовать вас, дорогие болельщики! Действительно, у меня нет контракта на будущий сезон! На сегодняшний день мне больше нечего сказать», — приводит слова Пресса пресс-служба «Северстали».

Ранее «СЭ» сообщал, что шведский защитник не будет продлевать контракт с череповецким клубом. Активный интерес к 28-летнему игроку проявляют четыре клуба, которые обладают более серьезными финансовыми возможностями.

Пресс стал четвертым бомбардиром среди защитников по итогам регулярного чемпионата КХЛ, набрав 42 (11+31) очка в 64 матчах, и добавил еще 6 (2+4) в 7 играх плей-офф.

КХЛ
ХК Северсталь
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