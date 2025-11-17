17 ноября, 19:18
Защитник «Сибири» Александр Лукин рассказал об атмосфере в команде после отставки главного тренера Вячеслава Буцаева и 13-го поражения подряд.
14 ноября «Сибирь» объявила об увольнении Буцаева. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ярослав Люзенков, под руководством которого команда в понедельник уступила «Шанхай Дрэгонс» (0:3) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.
«У нас почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Я так чувствую атмосферу в раздевалке, чувствую негатив — теперь его нет, все иначе. Я могу в каждой игре подраться, но не все соглашаются принять бой. Все выходят с горящими глазами, у тренерского штаба тоже горят глаза, у нас нет больше времени», — приводит пресс-служба КХЛ слова игрока.
«Сибирь» с 17 баллами после 27 игр занимает последнюю позицию в таблице «Востока».
dmitryi1975
Подраться он готов, а в хоккей поиграть не готов?
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
А раньше сплошной негатив и "глаза не горели",ну хз...Как то гаденько это в след ушедшему тренеру....
17.11.2025