17 ноября, 19:18

Лукин — об атмосфере в «Сибири»: «Теперь негатива нет в раздевалке»

Алина Савинова

Защитник «Сибири» Александр Лукин рассказал об атмосфере в команде после отставки главного тренера Вячеслава Буцаева и 13-го поражения подряд.

14 ноября «Сибирь» объявила об увольнении Буцаева. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ярослав Люзенков, под руководством которого команда в понедельник уступила «Шанхай Дрэгонс» (0:3) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

«У нас почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Я так чувствую атмосферу в раздевалке, чувствую негатив — теперь его нет, все иначе. Я могу в каждой игре подраться, но не все соглашаются принять бой. Все выходят с горящими глазами, у тренерского штаба тоже горят глаза, у нас нет больше времени», — приводит пресс-служба КХЛ слова игрока.

«Сибирь» с 17 баллами после 27 игр занимает последнюю позицию в таблице «Востока».

Источник: Официальный сайт КХЛ
2

  • dmitryi1975

    Подраться он готов, а в хоккей поиграть не готов?

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    А раньше сплошной негатив и "глаза не горели",ну хз...Как то гаденько это в след ушедшему тренеру....

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Сибирь
