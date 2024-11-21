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Сегодня, 09:49

Защитник «Сибири» Гордеев прокомментировал поражение от «Динамо»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Сибири» Федор Гордеев прокомментировал поражение команды от московского «Динамо» (2:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Соперник сильный, быстрый. Нам надо было лучше играть шайбой. Очень много просто так отдавали шайбу. И стабильнее играть в защите, потому что они очень много возили нас в нашей зоне. У нас были шансы им забить. Все соперники сильные, ко всем надо готовиться.

Не могу все сваливать на нападающих, потому что это командная игра. Парни, может, сейчас немножко недобивают, но надеемся, что скоро начнут. Поддерживаем, стараемся, чтобы никто не падал», — заявил хоккеист Legalbet.ru.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд и с 37 очками после 28 матчей поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

У «Сибири» пятое поражение кряду. Команда с 23 баллами в 26 играх идет на девятой позиции на «Востоке».

Источник: Legalbet.ru
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