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Сегодня, 22:04

Ефремов — о драке с Коростелевым: «Мне предложили — я не стал отказываться»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Сибири» Никита Ефремов прокомментировал «СЭ» победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ и драку с нападающим уральцев Никитой Коростелевым.

— Интересная игра, — сказал Ефремов. — Первый период чуть-чуть проспали. Отдали сопернику инициативу. Во втором собрались, наладили свою игру, начали бросать по воротам, создавать моменты, и наши шайбы залетели.

— «Сибирь» добавляла по броскам от периода к периоду. Хватает сил включиться в нужный момент?

— Конечно. Как и сказал, первый период мы проспали. А так силы, конечно, есть. Все нормально.

— Один из хайлайтов матча — ваша драка с Никитой Коростелевым. Расскажите, что произошло?

— Ничего такого. Совершил силовой прием против игрока. Сзади подъехали и толкнули меня. Скинули перчатки, и началась драка.

— Показалось, что вы поскользнулись.

— Я сам не понял ничего.

— В том моменте просто захлестнули эмоции?

— Так не я же драку затеял. Мне предложили — я не стал отказываться.

— Коростелев, получается, инициатор?

— Думаю, да. Говорю, меня толкнули в спину. Но я ничего не имею против. Это хоккей. Все нормально, все по-мужски.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
Никита Коростелев
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