Мальцев дисквалифицирован на три матча ВХЛ за толчок Танкова

Защитник системы «Динамо» Артем Мальцев дисквалифицирован на три матча за толчок нападающего СКА-Невы Кирилла Танкова, сообщает официальный сайт Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

В понедельник, 5 сентября, на 25-й минуте матча Первого этапа ВХЛ — Кубка Шелкового пути между «Динамо» и СКА-Невой, Танков после столкновения с Мальцевым получил травму шейных позвонков.

Как сообщает «СЭ», врачи оценивают состояние нападающего как стабильное. Он находится в сознании. 6 сентября, ему будет сделана операция.