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6 сентября, 10:40

Мальцев дисквалифицирован на три матча ВХЛ за толчок Танкова

Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник системы «Динамо» Артем Мальцев дисквалифицирован на три матча за толчок нападающего СКА-Невы Кирилла Танкова, сообщает официальный сайт Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

В понедельник, 5 сентября, на 25-й минуте матча Первого этапа ВХЛ — Кубка Шелкового пути между «Динамо» и СКА-Невой, Танков после столкновения с Мальцевым получил травму шейных позвонков.

Как сообщает «СЭ», врачи оценивают состояние нападающего как стабильное. Он находится в сознании. 6 сентября, ему будет сделана операция.

Источник: https://www.vhlru.ru/lenta/420529/
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