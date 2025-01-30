Никишин о травмах в СКА: «Это все игровые моменты, никто не думает об этом»

Защитник СКА Александр Никишин прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (4:3 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Как ваше самочувствие?

— Хорошее, матч вышел интересным, болельщикам понравилось. Интересная игра, много эмоций.

— Что случилось со СКА в третьем периоде?

— Пропустили три — вот что произошло. Периодически мы пропускаем голы, ведя в хорошем счете, может быть от того, что где-то перестраховываемся, отходим от своей игры. Пропускаем в меньшинстве, про большинство вообще не хочу говорить.

— Последнее время лидеры СКА стали часто попадать в список травмированных. Нет ли опасения в команде перед выходом на лед за здоровье?

— Это все игровые моменты, никто не думает об этом. О плохом вообще не надо думать никогда. Наверное, это стечение обстоятельств просто, что так происходит. Ничего страшного, обойдем эту полосу.

— Считаете, что умысла у соперников нет?

— Нет конечно, мы все одно дело делаем.

(Анна Бирюкова)