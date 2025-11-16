Видео
16 ноября, 23:48

Педан — о победе над «Металлургом»: «Сегодня мы продемонстрировали лучшую реализацию моментов»

Защитник СКА Андрей Педан в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:3).

— Хороший матч, самое главное — взяли два очка. В конце дали сопернику несколько шансов вернуться в игру, но сумели довести дело до победы.

— За счет чего удалось нейтрализовать соперника?

— Я считаю, что сегодня мы продемонстрировали лучшую реализацию моментов в этом сезоне. В нужное время забили голы.

— Проблема удалений не первый раз подводит команду. Почему не получается ее решить?

— Соперник играет очень активно, и иногда мы не успеваем за ним. В результате получаем удаления, среди которых есть как невынужденные, так и продиктованные ходом игры. Это создает серьезные трудности.

— В начале регулярного чемпионата у команды была серьезная череда неудач, сейчас же все стабилизировалось. Расскажите, что изменилось в ноябре?

— Наверное, это был процесс адаптации. Было много новых ребят, и пока все притерлись друг к другу, прошло какое-то время. Надеюсь, дальше все будет только лучше.

(Екатерина Смирнова)

Андрей Педан
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
