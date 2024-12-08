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Сегодня, 13:43

Защитник СКА Деанджело заявил о желании вернуться в НХЛ

Руслан Минаев
Тони Деанджело.
Фото ХК СКА
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Защитник СКА Тони Деанджело рассказал, что хотел бы вернуться в НХЛ. Американец добавил, что не очень верит в такую возможность.

«Я бы с радостью вернулся [в НХЛ], и это моя цель, но у меня не много оптимизма по этому поводу. Я здесь [в России], эти ребята обо мне позаботились. Они хотели, чтобы я был с ними, поэтому я усердно играю и хочу сосредоточиться на этом», — цитирует игрока New York Post.

29-летний американец выступает за СКА с сентября этого года. В 23 матчах FONBET Чемпионата КХЛ он набрал 24 (4+20) очка.

В НХЛ Деанджело играл за «Аризону», «Нью-Йорк», «Каролину» и «Филадельфию».

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Тони Деанджело
КХЛ
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ХК СКА
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