4 ноября, 23:59
Защитник СКА Егор Савиков прокомментировал итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:2).
— Хороший матч, много дали эмоций, борьбы, сил, — начал игрок. — Потеряли двух игроков, концовку уже проиграли. У нас сегодня было много моментов, но не хватает реализации и концентрации.
— С первых же игр тренерский штаб доверил вам значительное количество игрового времени. Насколько это важно для вас как для игрока, особенно в начале пути в новой команде?
— Спасибо тренерскому штабу за доверие, но его нужно оправдывать правильными действиями.
— На вашем счету пока всего один гол. Насколько это «мозолит» глаза лично вам, учитывая, сколько времени вы проводите на льду?
— Да, было много моментов сегодня забить. Наверное, не хватает концентрации. Может, везения тоже не хватает. Много моментов создаем, но не получается их довести до гола.
Смирнова Екатерина
Александр Максаков
Может мастерства не хватает или слабоки .
05.11.2025
Foxboy
когда уже Ларионов младший и Зайцев уедут в Химик???? Достали...
05.11.2025
alexb2025personal
Он специально перешел в команду, где будет отпуск подольше.
05.11.2025
Anonymous357
Да всё норм, Егор, играйте в свое удовольствие. То, что СКА не выйдет даже в плейофф, мы поняли. Ждем следующий сезон.
05.11.2025