Игрок СКА Савиков — о поражении от «Динамо»: «Было много моментов, но не хватает реализации и концентрации»

Защитник СКА Егор Савиков прокомментировал итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:2).

— Хороший матч, много дали эмоций, борьбы, сил, — начал игрок. — Потеряли двух игроков, концовку уже проиграли. У нас сегодня было много моментов, но не хватает реализации и концентрации.

— С первых же игр тренерский штаб доверил вам значительное количество игрового времени. Насколько это важно для вас как для игрока, особенно в начале пути в новой команде?

— Спасибо тренерскому штабу за доверие, но его нужно оправдывать правильными действиями.

— На вашем счету пока всего один гол. Насколько это «мозолит» глаза лично вам, учитывая, сколько времени вы проводите на льду?

— Да, было много моментов сегодня забить. Наверное, не хватает концентрации. Может, везения тоже не хватает. Много моментов создаем, но не получается их довести до гола.

Смирнова Екатерина