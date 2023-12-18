Защитник СКА Федотов: «У нас лучшие игроки, будем стремиться только к Кубку Гагарина»

Защитник СКА Максим Федотов заявил о желании выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне.

«Мы готовимся только побеждать. В чемпионате у нас осталось 23 матча и, дай бог, все заберем. У нас самые высокие задачи. Самое главное — прогрессировать и показать свою лучшую игру в плей-офф. СКА на многое способен в этом сезоне? Конечно, это СКА — здесь лучшие игроки. Мы будем стремиться только к Кубку», — приводит «РБ Спорт» слова Федотова.

СКА занимает пятое место в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 51 очком в 39 матчах.