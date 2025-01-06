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Сегодня, 18:11

Карпухин — об адаптации в СКА: «Кузнецов по-землячески сразу под свое крыло взял»

Алина Савинова
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Защитник СКА Илья Карпухин рассказал, как прошла его адаптация в петербургском клубе.

«Я часто вызывался в сборную России в последнее время. Тренерский штаб знаком, многие ребята знакомы, требования знакомы, поэтому в этом плане было легче адаптироваться. Не скажу, что адаптировался на 100 процентов, все равно должно пройти время какое-то, но в целом чувствую себя достаточно комфортно. Я как только приехал, меня по-землячески Женя Кузнецов сразу под свое крыло взял. Было очень приятно, что такой игрок с регалиями, который много чего выиграл, взял меня под опеку, скажем так. Миша Воробьев тоже хорошо встретил», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Карпухина.

26-летний хоккеист присоединился к СКА 27 декабря в результате обмена между питерской командой и «Трактором». В челябинский клуб отправились защитник Арсений Коромыслов и нападающий Василий Глотов.

Источник: ВсеПроСпорт
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Евгений Кузнецов (хоккей)
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