Защитник СКА Карпухин назвал сомнительным второй гол «Салавата Юлаева» в ворота своей команды

Защитник СКА Илья Карпухин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Никакого мандража не было. Конечно, неприятно, что они забросили за 5 секунд до конца игры, но это не катастрофа. Там оставалось не так много времени. Просто сыграли надежно эти 5 секунд и довели все до победы.

Очередной хороший второй период? Конечно, тренерский штаб подсказывает какие-то нюансы в перерыве. В целом, между собой тоже обсуждаем какие-то игровые моменты, где можно было сыграть получше, где как соперник играет...

С «Динамо» после второго периода вели 3:2, но в итоге проиграли 3:5. После того матча была спортивная злость, думаю, она присутствовала у всех. Мы ее взяли с собой на сегодняшний матч. Когда вели в счете, мы сыграли на команду, сыграли надежно, и довели до победы. Да, в конце пропустили. Но это такой сомнительный гол. Возможно, и помеха вратарю была. Тоже такой тактический момент. Там могли вбрасывание перенести к нам в зону», — сказал Карпухин «ВсеПроСпорт».

После 48 матчей СКА занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 59 очков.