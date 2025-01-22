Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:00

Защитник СКА Карпухин заявил, что побеждать «Локомотив» вдвойне приятно по сравнению с другими командами

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник СКА Илья Карпухин поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» в матче FONBET чемпионата КХЛ (5:2).

До этой игры команда Романа Ротенберга потерпела четыре поражения подряд.

«Испытываю только позитивные эмоции! Я очень рад этой победе, так как у нас действительно затянулась серия поражений. Мы сделали выводы, поговорили всей командой и наконец-то нашли то, за счет чего сегодня победили. В этом матче мы бились друг за друга и были настоящей командой. Думаю, наша игра это показала.

Мы понимали, что четыре поражения подряд — это неприятная ситуация. Нельзя было тянуть негативные эмоции и мысли с предыдущих матчей. Каждая новая игра начинается с чистого листа, так что мы всегда забываем о том, что было до этого. Мы очень рады тому, что сегодня наконец-то получилось победить. В целом ни для кого не секрет, что «Локомотив» — это очень системная и сильная команда. Они уже долгое время держатся на первом месте, поэтому побеждать их вдвойне приятно», — сказал Карпухин Metaratings.ru .

СКА после 46 матчей в текущем сезоне набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: Metaratings
КХЛ
ХК СКА
Читайте также
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Отец Яниса Тиммы рассказал, почему сын перестал с ним общаться
Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Популярное видео
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя