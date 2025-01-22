Защитник СКА Карпухин заявил, что побеждать «Локомотив» вдвойне приятно по сравнению с другими командами

Защитник СКА Илья Карпухин поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» в матче FONBET чемпионата КХЛ (5:2).

До этой игры команда Романа Ротенберга потерпела четыре поражения подряд.

«Испытываю только позитивные эмоции! Я очень рад этой победе, так как у нас действительно затянулась серия поражений. Мы сделали выводы, поговорили всей командой и наконец-то нашли то, за счет чего сегодня победили. В этом матче мы бились друг за друга и были настоящей командой. Думаю, наша игра это показала.

Мы понимали, что четыре поражения подряд — это неприятная ситуация. Нельзя было тянуть негативные эмоции и мысли с предыдущих матчей. Каждая новая игра начинается с чистого листа, так что мы всегда забываем о том, что было до этого. Мы очень рады тому, что сегодня наконец-то получилось победить. В целом ни для кого не секрет, что «Локомотив» — это очень системная и сильная команда. Они уже долгое время держатся на первом месте, поэтому побеждать их вдвойне приятно», — сказал Карпухин Metaratings.ru .

СКА после 46 матчей в текущем сезоне набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.