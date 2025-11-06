Видео
6 ноября, 23:24

Защитник СКА Мерфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ

Сергей Ярошенко

Защитник СКА Тревор Мерфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории FONBET чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

30-летний канадец забил гол на 3-й секунде овертайма в матче против «Шанхай Дрэгонс». Предыдущий рекорд был установлен 8 октября 2008 года нападающим «Витязя» Павлом Бойченко в матче с «Барысом» — 6 секунд.

Также в основное время Мерфи отметился голом и результативной передачей.

Мерфи выступает за СКА лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 22 матча, 3 гола и 9 ассистов. Ранее в лиге хоккеист выступал за «Сибирь», «Ак Барс» и «Куньлунь».

  • Archon

    Сегодня,в 19.00 мы.многовероятно,попрощаемся с "великим тренером" СКА Игоряшей Ларионовым (и заодно с его бестолковым сыночком). 13 поражений за 15 игр = терпилка не железная..При таком-то бюджете. Динамо их по стенке размажет..

    08.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК СКА
    Тревор Мерфи
