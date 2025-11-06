Защитник СКА Мерфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ

Защитник СКА Тревор Мерфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории FONBET чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

30-летний канадец забил гол на 3-й секунде овертайма в матче против «Шанхай Дрэгонс». Предыдущий рекорд был установлен 8 октября 2008 года нападающим «Витязя» Павлом Бойченко в матче с «Барысом» — 6 секунд.

Также в основное время Мерфи отметился голом и результативной передачей.

Мерфи выступает за СКА лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 22 матча, 3 гола и 9 ассистов. Ранее в лиге хоккеист выступал за «Сибирь», «Ак Барс» и «Куньлунь».