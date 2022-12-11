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КХЛ

11 декабря, 16:20

Никишин — о Матче звезд КХЛ: «Вернулся бы еще. Надеюсь, в следующем сезоне получится»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник СКА и команды дивизиона Боброва Александр Никишин ответил на вопросы журналистов после Матча звезд КХЛ.

— Как атмосфера Матча звезд КХЛ? Уже настраиваетесь на турнир сборной?

— Сейчас будет подготовка к сборной. На Матче звезд мне все понравилось. Вернулся бы еще. Надеюсь, в следующем сезоне получится, но не будем загадывать. Здесь круто, мне понравилось.

— Как прошло общение на лавке с рэпером ST?

— Он хорошо нас настроил. Конечно, я слышал его песни до этого. Раньше видел его один раз мельком. Сейчас познакомились ближе.

— Кого бы вы пригласили из других исполнителей на Матч звезд КХЛ?

— Басту. Нравятся его песни. Скриптонита бы еще хотел увидеть, но меня все устроило и сейчас.

Никишин в составе сборной дивизиона Боброва выиграл Матч звезд КХЛ. В финале его команда победила дивизион Харламова (7:6).

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