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Сегодня, 10:45

Защитник СКА Никишин: «В следующем году надо кровь из носу обыгрывать ЦСКА и брать кубок»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Александр Никишин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник СКА Александр Никишин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Западной конференции (2-4).

— В плей-офф опять случился армейский финал, а СКА снова остался за бортом. Почему не получилось обыграть ЦСКА и выйти в финал?

— Я первый сезон играю за СКА. Они, к сожалению, не первый год проигрывают ЦСКА, но что поделать, если соперник находит нюансы, чтобы победить нашу сильную команду? Считаю, что система в команде улучшается с каждым сезоном. В следующем году надо уже кровь из носу обыгрывать ЦСКА и сто процентов брать кубок. Потому что у нас очень сильная команда. Надо находить новые силы и возможности, чтобы обыгрывать их. Все видели, что мы можем, надо просто подтверждать этот статус.

— По вашим словам складывается мнение, что это была серия абсолютно равных команд, просто ЦСКА был где-то чуть успешнее. Не было какого-то глобального разрыва между соперниками?

— Считаю, что не было. Мы сто процентов играли по разным системам, просто в каких-то компонентах они были сильнее нас. Было все отлично, когда мы забивали первыми и реализовывали свои моменты, а когда допускали нелепые ошибки или где-то недорабатывали, то получали проигрыши. Потом разборы, расстройства. Хотели большего, может, это и сказалось.

Александр Никишин. «Против ЦСКА в плей-офф было легче всего». Никишин — о сезоне в СКА и игре за сборную

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ХК ЦСКА (Москва)
Александр Никишин
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