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Сегодня, 12:11

Ожиганов: «Перестал следить за хоккеем в этом сезоне после вылета «Тампы» и «Бостона» из Кубка Стэнли»

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Защитник СКА Игорь Ожиганов рассказал, что перестал следить за хоккеем в этом сезоне.

— В Кубке Стэнли будете поддерживать Бобровского? И кого вы считает фаворитом?

— Из тех, за кого я переживал, все вылетели. Кто больше заслужил, тот и выиграет, — передает корреспондент «СЭ» Сергей Жуков слова Ожиганова.

— За чемпионатом мира следите?

— Не знаю, что там происходит вообще.

— Почему?

— Как вылетели «Тампа» и «Бостон», я вообще перестал следить за хоккеем.

— За международным?

— Вообще за любым.

— Как вам матчи «России 25»? Стоит ли в будущем проводить подобные игры?

— Честно, я не смотрел эти матчи. Я думаю, что для развития ребят нужно проводить подобные игры.

В первом раунде Кубка Стэнли «Тампа» проиграла «Торонто» (счет в серии 2-4), а «Бостон» уступил «Флориде» (счет в серии — 3-4).

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, в котором встретится с победителем полуфинала «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-1).

Игорь Ожиганов
Хоккей
Кубок Стэнли
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