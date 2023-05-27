Ожиганов: «Перестал следить за хоккеем в этом сезоне после вылета «Тампы» и «Бостона» из Кубка Стэнли»

Сегодня, 12:11
Защитник СКА Игорь Ожиганов рассказал, что перестал следить за хоккеем в этом сезоне.
— В Кубке Стэнли будете поддерживать Бобровского? И кого вы считает фаворитом?
— Из тех, за кого я переживал, все вылетели. Кто больше заслужил, тот и выиграет, — передает корреспондент «СЭ» Сергей Жуков слова Ожиганова.
— За чемпионатом мира следите?
— Не знаю, что там происходит вообще.
— Почему?
— Как вылетели «Тампа» и «Бостон», я вообще перестал следить за хоккеем.
— За международным?
— Вообще за любым.
— Как вам матчи «России 25»? Стоит ли в будущем проводить подобные игры?
— Честно, я не смотрел эти матчи. Я думаю, что для развития ребят нужно проводить подобные игры.
В первом раунде Кубка Стэнли «Тампа» проиграла «Торонто» (счет в серии 2-4), а «Бостон» уступил «Флориде» (счет в серии — 3-4).
«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, в котором встретится с победителем полуфинала «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-1).