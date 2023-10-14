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Сегодня, 15:54

Защитник СКА Сапего назвал общекомандной победу над минским «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник СКА Сергей Сапего прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Динамо» — вязкая команда. Ждали, что будет тяжелая игра. Для соперника, думаю, она тоже получилась нелегкой. Здорово, что взяли 2 очка. Двигаемся дальше. Как всегда, Серебряков нас спасает, вытаскивает. Мы также стараемся ему помогать. Каждый делает свою работу. Победа над «Динамо» — общекомандная. Это только начало нашего пути. Работаем. Все идет по плану», — приводит слова Сапего «Спорт День за Днем».

Сапего в нынешнем сезоне сыграл за СКА 17 матчей и отдал 2 голевые передачи. Команда в таблице Западной конференции занимает шестое место с 18 очками.

Источник: Спорт День за Днем
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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