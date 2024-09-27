Деанджело: «Чувствую себя хорошо. Спасибо огромное болельщикам»

Защитник СКА Тони Деанджело прокомментировал дебют за клуб из Санкт-Петербурга. В матче с «Северсталью» (8:5) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ американец оформил ассистентский хет-трик.

«Хороший соперник, отлично играет с шайбой. Мы хорошо подготовились, выполнили план на игру. Где-то поймали их на ошибках, заставили допустить потери. У них было много потерь. Мы реализовали эти потери в пользу взятия ворот, забили хорошие голы. Я чувствую себя хорошо, и ноги уже почувствовали игру. Конечно, игровой тонус важен, я давно не был на льду. Очень рад выступать дома. Спасибо огромное болельщикам», — сказал защитник.

23 сентября Деанджело подписал однолетний контракт с российским клубом. 28-летний американец в минувшем сезоне выступал за «Каролину».