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30 октября, 23:30

Защитник СКА Выдренков считает, что команде не везло в матче с «Локомотивом»

Алексей Михайлов
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Защитник СКА Иван Выдренков прокомментировал «СЭ» поражение своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3).

— Первый период, честно говоря, удивил. С «Локомотивом» всегда были не особо результативные матчи, поэтому 5 заброшенных шайб в первом периоде достаточно неожиданны. Жаль, что остальные периоды оказались безголевыми.

Не получилось забить гол, но мы создавали много хороших, опасных моментов. Может где-то в чем-то не повезло, не доработали, не закрыли вратаря... Надеюсь, в будущих играх мы улучшим эти компоненты.

Не сказал бы, что игра «Локомотива» в обороне предопределила исход. Да, неплохо сыграли. Мы тоже сыграли достаточно хороший матч, просто чуть не повезло, — сказал Выдренков «СЭ».

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА

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