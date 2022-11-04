Защитник «Сочи» Александров: «При новом тренере многое поменялось»

Защитник «Сочи» Юрий Александров рассказал, какие изменения произошли в команде с приходом нового главного тренера.

«При новом тренере многое поменялось, в том числе тренировочный процесс: уделяем внимание игре в большинстве и меньшинстве, и другим отдельным компонентам. Стараемся поменять наш рисунок игры, чтобы исправить турнирное положение», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Александрова.

Напомним, что в конце октября Сергей Светлов стал новым главным тренером «Сочи», сменив на этом посту Андрея Назарова.

Сегодня, 4 ноября, клуб из Сочи по буллитам уступил «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:5). На данный момент команда Светлова находится на 11-й строчке в турнирной таблице Запада, имея в активе 10 очков.