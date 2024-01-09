Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

9 января, 22:55

Джесси Грэм о борьбе «Сочи» за плей-офф: «Безусловно, очень большое давление на команду»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Сочи» Джесси Грэм, автор единственной заброшенной шайбы в ворота московского «Динамо» (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, в интервью «СЭ» подвел итоги игры и рассказал о состоянии команды в борьбе за плей-офф.

— Тяжелая получилась игра. Схватили много удалений, у «Динамо» лучшее в лиге большинство, отсюда результат встречи.

— В чем причины таких проблем с дисциплиной у команды?

— Если честно, тяжело ответить. Соперник играл хорошо, оказывал давление. Они хорошо играют клюшкой, аккуратно. «Динамо» здорово контролировало игру и не позволяло нам ничего сделать, во втором периоде закрыли нас в нашей зоне на время. Когда играешь в обороне, еще и с дальней лавкой — устаешь, отсюда появляются удаления.

— Сейчас для «Сочи» самая важная часть сезона, борьба за попадание в плей-офф. Насколько тяжело психологически команде?

— Безусловно, очень большое давление на команду. Стараемся придерживаться нашего плана на игру, хотим выигрывать, нам нужно выигрывать. Мы хотим попасть в плей-офф, все хотят. Сейчас у нас все равно пока есть шанс, но нам нужны победы.

— Проблем с нехваткой мотивации в команде нет?

— Нет, таких проблем точно нет. Каждый выкладывается. У нас много ребят были травмированы, многие болели в последние два месяца, некоторые до сих пор. Мы боремся, надеюсь, что в скором времени все вернутся в строй и мы заберем свои победы.

— Много разговоров про качество льда в этом сезоне. Были ли проблемы со льдом сегодня?

— Не заметил, честно говоря. Не сказал бы, что плохой, но и что очень хороший тоже сказать не могу, обычный лед.

«Сочи» находится на последней строчке на «Западе» с 34 очками в 50 играх.

КХЛ
ХК Сочи
3
0
Читайте также
Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российский паспорт и не будет считаться легионером
Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
Экс-глава МИД Австрии отметила использование тактики Запада при атаке Белгорода
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

ЦСКА — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ