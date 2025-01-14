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Сегодня, 16:35

Защитник «Сочи» Ибрагимов объяснил, зачем ведет телеграм-канал

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Семен Ибрагимов в интервью «СЭ» рассказал, почему решил завести личный телеграм-канал.

— Из вашего телеграм-канала все узнали, что путь «Сочи» из Уфы до Магнитогорска осложнили лошади, которые вышли на дорогу. Почему решили выложить этот момент?

— Необычная ситуация. Нечасто видишь лошадей, которые бегают по дороге без пастуха. Запечатлел момент для себя и телеграм-канала.

— Почему решили завести телеграм-канал?

— Решил завести канал в прошлом году. Хотелось делиться своими мыслями о жизни. Не только выкладывать фото или видео, а еще и писать тексты. Стараюсь помогать людям, которые теряют надежду или попадают в тяжелую ситуацию. Если мои посты им помогут, то это хорошее дело. Мне самому это приносит удовольствие.

— Тяжело вести телеграм-канал?

— У меня в канале не только фотографии и видео, а еще и мои мысли, которых в голове много, когда остаюсь наедине с собой. Могу что-то написать, нет никакого дискомфорта из-за контента.

— Как следите за грамматическими ошибками?

— Ошибки за меня исправляет искусственный интеллект. Пропускаю текст через программу, и она все исправляет, если это нужно.

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