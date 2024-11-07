Миронов — о турнирном положении «Спартака»: «Приятно находиться в верхней части таблицы»

Защитник «Спартака» Андрей Миронов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— «Спартак» поднялся на вторую строчку в таблице Западной конференции. Вы следите за положением команд?

— Конечно, нам приятно находиться в верхней части таблицы. Это привносит в коллектив позитив и хорошие эмоции.

— Впереди в соперниках «Куньлунь» и «Локомотив», который лидирует в чемпионате. Как не потерять этот победный тонус?

— Завтра у нас будет выходной. Все побудут с семьями, может быть в кино сходят. (Улыбается). Игры у нас через день, поэтому спокойно настроимся.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд и вышел на второе место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 23 играх. ЦСКА идет на шестой позиции с 27 баллами после 22 встреч.

Федор Носов