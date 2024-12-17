Защитник «Спартака» Андрей Миронов вернется на лед в следующем месяце

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что защитник Андрей Миронов должен восстановиться от травмы через месяц.

«Когда мы его брали, я прекрасно понимал, что он из себя представлял. Общаясь с руководством, я говорил, что нам нужен такой игрок, который лидер и на льду, и в раздевалке. Конечно, нам его не хватает. Жаль, что так все сложилось. Думаю, через месяц он вернется и будет в лучшей форме к плей-офф», — цитирует Жамнова ТАСС.

30-летний Миронов в межсезонье перешел в «Спартак» из «Динамо», где отыграл 11 лет. В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ на его счету 25 матчей, в которых он набрал 18 (6+12) очков.