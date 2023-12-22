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22 декабря, 22:50

Орлов отметил поддержку болельщиков в матче с минским «Динамо»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Орлов, автор первой заброшенной шайбы в ворота минского «Динамо» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, в интервью «СЭ» поделился впечатлениями об игре. Встреча прошла на МСА «Лужники».

— Хорошая, волевая победа. В этом году еще не играли с ними. Первые минуты притирались. Но с другой стороны, можно сказать, что это рядовой матч, рутинный, сезон длинный, нового тут уже ничего не скажешь.

— У вас вчера был день рождения. Отметили сегодня заброшенной шайбой.

— Мне не важно забивать, мне важно играть в хоккей. Если у меня в статистике будет 0+0, я не расстроюсь, главное, чтобы я играл и приносил пользу команде.

— Как вам атмосфера сегодня на игре?

— Классная атмосфера. И в прошлом году, когда с Егором Савиковым играли за молодежку, все наши болельщики и ребята приходили, было очень приятно. Конечно, хочется видеть и на «Мегаспорте» полные трибуны. В этом году вроде бы уже собираем. Здесь даже как-то романтизированно что ли. Очень классно, что в такие ледовые люди приезжают поддержать команду, хоть и расположение не самое удобное.

— Вы сегодня приехали в образах под стать игре. Добавило эмоций?

— Спасибо пресс-службе, что дает тематически разнообразить костюмы наши. Что-то новое это всегда приятно. И за океаном это приветствуется, и здесь стараемся импровизировать и инновации вводить.

— В этом сезоне уже много раз говорилось про качество льда. Как оно сегодня в Лужниках? Показалось, что шайба скакала достаточно сильно местами.

— Есть небольшие проблемы, но тут скорее к возрасту арены. Первые минуты 15 нормально, под конец уже тяжеловато. В принципе ничем не отличается. На «Мегаспорте» у нас отличный лед, один из лучших в лиге. Расстраивает, что разный лед везде, в лиге в целом. Приезжаешь каждый раз: где-то лед мягкий, где-то жесткий. Наверное, нужно ввести какие-то стандарты.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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