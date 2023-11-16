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Сегодня, 22:53

Савиков — о лучшем в лиге показателе полезности: «Ничего особенного, работаем дальше»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Егор Савиков после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (6:2) прокомментировал «СЭ» игру, лучший в лиге показатель полезности и причину выбора белой клюшки.

— Хороший матч, хорошо начали. Плохо получилась середина. Выиграли, большое спасибо болельщикам, что поддерживают нас, — начал игрок.

— В третьем периоде произошел эпизод, когда шайбу вытащили с ленточки. Как это выглядело с вашей стороны?

— Опасный момент, Семен Ручкин вытащил нас. Вратарь — молодчик сегодня, подтаскивал нас весь матч.

— Вы самый полезный игрок КХЛ на данный момент.

— Это благодаря партнерам все, забивают. Ничего особенного, работаем дальше.

— Почему сегодня не играли белой клюшкой и почему вообще решили выбрать такой необычный вариант?

— Следующий матч с ней буду. Да просто решил попробовать белой, красивая. Ее отлично видно, проблем никаких нет. Надеюсь, сопернику не видно (смеется).

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
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