Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

15 января, 22:43

Игрок «Спартака» Зайцев — об отсутствии «бразильской» тройки: «Лидеры — те, кто в данный момент проявляет свои лидерские качества»

Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал «СЭ» поражение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3).

— Был ли офсайд в третьем периоде?

— Там был чистый офсайд. Рубцов зашел раньше, наверное, все подумали, что на Бычкове был зафиксирован офсайд, но это не так.

— Обычно после дерби команда выходит опустошенной. Сказалось ли это как-то на матче?

— К примеру мы возьмем за основу победу в дерби против СКА, но после — мы проиграли «Локомотиву», то что брать за основу тогда? Я считаю, что это не причина. Проигранное дерби не означает, что мы должны выходить опустошенными в следующей игре. Я считаю, что, наоборот, мы должны быть злее, мотивированнее.

— Если говорить о сегодняшнем составе, то не было «бразильской» тройки — Голдобин — Порядин — Морозов. Можно ли сказать, что отсутствие лидеров требовало от вас большей ответственности?

— Нет, я считаю, что лидеры — те, кто в данный момент на льду проявляет свои лидерские качества.

Анна Бирюкова

1
Егор Зайцев
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
В МИД Армении вызвали посла России
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя