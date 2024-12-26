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Сегодня, 15:23

Защитник «Спартака» Хайруллин обменян в «Нефтехимик» на вратаря Загидулина

Алина Савинова
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«Спартак» обменял защитника Тимура Хайруллина в «Нефтехимик», сообщает пресс-служба красно-белых.

В результате обмена московский клуб получил вратаря Артема Загидулина. Ранее об этой сделке сообщал «СЭ».

«Приветствуем Артема Загидулина и желаем нашему новичку надежной игры и много побед в системе московского «Спартака»!» — говорится в заявлении спартаковцев.

29-летний Загидулин в нынешнем сезоне КХЛ сыграл 20 матчей, отражая 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,77.

24-летний Хайруллин дебютировал в КХЛ в 2022 году, проведя за «Спартак» 43 матча и набрав 7 (2+5) очков. Последние два сезона он выступал в ВХЛ.

Источник: https://t.me/hc_spartak/22931
Артем Загидулин
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
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