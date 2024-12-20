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Сегодня, 16:45

Защитник «Спартака» Иванов назвал ЦСКА любимой станцией метро в Москве

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Даниил Иванов ответил на вопрос о том, почему игроки команды добирались на дерби с ЦСКА на метро.

«Я на автобусе добирался со всеми. Сколько нас было? Меньше половины. Таковы реалии зимней вечерней Москвы. Это нам никак не помешало в матче. Моя любимая станция метро? ЦСКА. Не из-за названия, просто она рядом с домом», — цитирует Иванова Legalbet.

Команды встречались в четверг, 19 декабря. В этом матче красно-белые уступили армейцам в овертайме со счетом 4:5.

«Спартак» с 51 очком после 36 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 49 баллов за 35 игр и четвертая строчка.

Источник: https://legalbet.ru/news/zashitnik-spartaka-ivanov-lyubimaya-stantciya-metro-v/
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