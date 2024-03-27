Защитник «Спартака» Иванов: «Открытием будет, если Кубок выиграем»

Защитник «Спартака» Даниил Иванов подвел итоги четвертого матча серии второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:0, 2-2).

— Было опасение, что «Металлург» быстро сравняет счет после заброшенной шайбы?

— Есть игры до первой ошибки, именно такая игра была у нас на выезде.

— Сегодня «Металлург» не так рьяно действовал в атаке. Чувствовалось, что он был скромным в этом плане?

— Стоит отдать должное, у них было много моментов опасных. Просто мы сделали свою работу, отсюда и результат.

— Вы на таком уровне в плей-офф не играли, но к концовке сезона уверенно себя проявили. В чем секрет?

— Спасибо тренерскому штабу, что доверили играть в конце сезона. Оправдываю доверие, вливаюсь в коллектив.

— Домашние игры — это приятное событие, они создают всю эту атмосферу.

— Насколько важно, что вас называют открытием сезона в команде?

— Не столько важно. Открытием будет, если мы Кубок выиграем.

— Чувствуете ответственность за то, что вы единственный московский клуб, кто остался в плей-офф?

— Так, наоборот, здорово, что только мы и остались. Никакой ответственности, только вперед.

— В чем секрет Набокова? Что можете о нем сказать?

— Пересекались по сборной с ним, неплохой парень. Он хороший вратарь, а значит, тем интереснее будет складываеться игра.

(Анна Бирюкова)