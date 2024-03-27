Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

27 марта, 00:02

Защитник «Спартака» Иванов: «Открытием будет, если Кубок выиграем»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Даниил Иванов подвел итоги четвертого матча серии второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:0, 2-2).

— Было опасение, что «Металлург» быстро сравняет счет после заброшенной шайбы?

— Есть игры до первой ошибки, именно такая игра была у нас на выезде.

— Сегодня «Металлург» не так рьяно действовал в атаке. Чувствовалось, что он был скромным в этом плане?

— Стоит отдать должное, у них было много моментов опасных. Просто мы сделали свою работу, отсюда и результат.

— Вы на таком уровне в плей-офф не играли, но к концовке сезона уверенно себя проявили. В чем секрет?

— Спасибо тренерскому штабу, что доверили играть в конце сезона. Оправдываю доверие, вливаюсь в коллектив.

— Домашние игры — это приятное событие, они создают всю эту атмосферу.

— Насколько важно, что вас называют открытием сезона в команде?

— Не столько важно. Открытием будет, если мы Кубок выиграем.

— Чувствуете ответственность за то, что вы единственный московский клуб, кто остался в плей-офф?

— Так, наоборот, здорово, что только мы и остались. Никакой ответственности, только вперед.

— В чем секрет Набокова? Что можете о нем сказать?

— Пересекались по сборной с ним, неплохой парень. Он хороший вратарь, а значит, тем интереснее будет складываеться игра.

(Анна Бирюкова)

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
2
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, четвертьфинал: второй раунд плей-офф КХЛ
Жамнов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет»
Форвард «Магнитки» Силантьев — о проходе «Спартака»: «Строго сыграли в обороне, реализовали свои моменты»
Супертройки не решают в плей-офф. За кубком идут команды, где правит баланс
«Авангард» идет на риск. Назначил главным бывшего тренера вратарей
Ротенберг останется в СКА на следующий сезон
Продолжит ли Роман Ротенберг работу главным тренером СКА?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жамнов — об игре голкипера: «Спасения Николаева придали уверенность ребятам»

Галимов — о переносе матча: «Нам сказали, что мы не поедем в Магнитогорск, пока не сыграем перед своими болельщиками»