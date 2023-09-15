Защитник «Спартака» Кин пропустит два матча в КХЛ

Алеша Пилко, агент защитника «Спартака» Джоуи Кина, сообщил, что игрок не сможет принять участия в двух матчах в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ против ЦСКА и «Динамо».

«Кин прибудет в «Спартак» во вторник», — приводит слова Пилко ТАСС.

8 сентября «Спартак» объявил о возвращении 24-летнего американца.

Кин выступал за «Спартак» с 2022 года. В прошлом сезоне он набрал 24 (6+18) очка в 64 матчах регулярного сезона КХЛ.

16 сентября в 17:00 «Спартак» сыграет в матче КХЛ против ЦСКА в гостях. Матч против «Динамо» пройдет 18 сентября на «ВТБ Арене» и начнется в 19:30.