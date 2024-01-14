Кин о шести поражениях «Спартака» подряд: «Не думаю, что кто-то доволен таким результатом»

Защитник «Спартака» Джозеф Кин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Красно-белые проиграли в шестой раз подряд.

— Очевидно, что результатом недовольны. Второе домашнее поражение подряд. Мы должны еще подготовиться и выигрывать следующий матч.

— У «Спартака» шестое поражение подряд. Как переломить эту серию?

— Да, не думаю, что кто-то доволен таким результатом. Где-то нужно играть немного проще, больше бросать по воротам и больше людей должно быть перед вратарем, такие мусорные голы нужны. Также мы не совсем хорошо играем в обороне, это тоже нужно исправлять.

— За эти 6 игр вы часто пропускали 3 шайбы или больше. Почему позволяете сопернику столько забивать?

— Сложно назвать конкретную причину. Нужно улучшать игру в обороне, это я могу сказать точно.

— Удаления сегодня сыграли очень важную роль. В том числе ваше, которое привело к пропущенной шайбе. Это эмоции?

— Не могу вспомнить свое удаление, если честно. Если не можешь забить, начинают играть эмоции, отсюда и берутся удаления.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.