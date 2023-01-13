Защитник «Спартака» Чудинов: «А что происходит? У нас нормально все»

Защитник «Спартака» Максим Чудинов в интервью «СЭ» прокомментировал неудачную серию команды.

— Что со «Спартаком» происходит, можете объяснить?

— А что происходит? У нас нормально все.

— Вы проигрываете постоянно.

— У нас 9 матчей на выезде было, а сейчас будем 10 дома играть. Все выиграем — и будет нормально.

— Как на хоккеистах сказываются слухи, что придут Жамнов и Ковальчук?

— Я не слышал еще об этом.

— Гришин сказал, что если качество игры будет прежним, то и победы придут. Чувствуете, что команда здорово играет?

— Последние матчи неплохо играем, где-то немного удачи не хватает, где-то удаления непонятные хватаем, где-то детские ошибки допускаем сами.