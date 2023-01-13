Максим Чудинов: «Со Знарком не ругались, просто не общались»

Защитник «Спартака» Максим Чудинов рассказал «СЭ» о причинах ухода из «Ак Барса».

— Я сам попросил обмен, потому что не было смысла сидеть. Я не думал, что так получится все.

— Меня поразило, что после перехода вы стали часто играть, забивать и начали показывать хороший уровень.

— Были такие моменты и в «Ак Барсе». Как раз со «Спартаком» играли, я пас отдал, «+2» получил, а потом на 4 матча в запас сел.

— Почему?

— Я не знаю, ко мне за 20 игр никто не подходил и ничего не говорил.

— А вы сами не подходили?

— Я через 20 игр подошел и сказал, что хочу обмена, больше ничего не говорил.

— Как-то странно, вы же были игроком Знарка.

— Ну вот так, какие-то разногласия случились. Мы не ругались, не конфликтовали, а просто не общались.