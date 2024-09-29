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Сегодня, 15:40

Игрок «Спартака» Чайковски: «Люди в России мне ближе по менталитету, чем в Америке»

Алина Савинова
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Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски признался, что ему очень нравится жизнь в России.

Хоккеист выступает в КХЛ с 2016 года. Он дебютировал в лиге в составе «Автомобилиста», к «Спартаку» защитник присоединился в 2023-м.

«Так бывает, не всем суждено играть в НХЛ. Я в России уже 10 лет, мне здесь очень нравится. Моей семье здесь комфортно. Все, что нам нужно, здесь есть. Здесь хорошие люди, их отношение друг к другу», — цитирует Чайковски Sport24.

Также хоккеист сравнил соотечественников с россиянами.

«Словацкий и русский народы очень похожи. Люди по менталитету здесь мне ближе, чем, например, когда я играл в Америке. Здесь у меня очень много хороших друзей», — добавил он.

В нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ 32-летний Чайковски провел 8 матчей за «Спартак», в которых отметился двумя результативными передачами. В минувшем сезоне он набрал 34 (9+25) очка в 61 игре регулярного чемпионата и отметился тремя голами в 10 матчах плей-офф.

В 2018 году защитник подписал двусторонний контракт на один год с «Каролиной», но не смог закрепиться в команде из НХЛ и был отправлен в фарм-клуб «Шарлотт Чекерс». В декабре этого же года он вернулся в Россию.

Источник: Sport24
Михал Чайковски
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)

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