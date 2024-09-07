Сегодня, 21:16
Защитник «Спартака» Егор Савиков в комментарии для «СЭ» объяснил, почему команда уступила «Сочи» (1:2Б) в матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
— Дисциплина у соперника оставляла желать лучшего. Почему не получилось воспользоваться этим преимуществом?
— У нас и без большинства было очень много моментов, которые не получались. Был недонастрой, тренерский штаб нас предупреждал, что это первая игра для соперника и они буду играть очень быстро.
— Сегодня на джерси «Спартака» нашивка, посвященная памяти игроков «Локомотива». Насколько важна ежегодная поддержка ярославского клуба?
— Тренерский штаб тоже сегодня был с этой нашивкой. Я считаю, что такая поддержка очень важна, независимо от клуба.
— У Антона Марышева дебют в КХЛ.
— Я считаю, что он молодец, вся команда его поддержала. Если он дальше будет прогрессировать, то не удивлюсь, если будет в заявке на постоянной основе.
— Помните ли вы свой дебютный матч?
— Да, мы играли с ЦСКА, тогда для меня это были лучшие эмоции, так как это было еще и дерби.
Следующий матч «Спартак» сыграет против минского «Динамо», «Сочи» выступит в Балашихе против «Витязя». Обе встречи пройдут 9 сентября.
Анна Бирюкова