Сегодня, 12:30

Защитник «Спартака» Зайцев обменян в «Сибирь»

Анастасия Пилипенко

«Спартак» обменял защитника Егора Зайцева в «Сибирь», сообщает пресс-служба клуба.

Взамен красно-белые получили 19-летнего защитника Ярослава Белякова.

27-летний Зайцев провел в текущем сезоне 11 матчей и отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ он сыграл 477 матчей и набрал 76 (15+61) очков. Зайцев выступал за «Спартак» с 2023 года.

Беляков сыграл в КХЛ за «Сибирь» 18 матчей и не отметился результативными действиями.

1

  • Сергей Макурин

    Нужны опытные защитники, меняют на молодого. Где логика?

    20.11.2025

    Егор Зайцев
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Сибирь
    ХК Спартак (Москва)
