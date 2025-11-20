Защитник «Спартака» Зайцев обменян в «Сибирь»

«Спартак» обменял защитника Егора Зайцева в «Сибирь», сообщает пресс-служба клуба.

Взамен красно-белые получили 19-летнего защитника Ярослава Белякова.

27-летний Зайцев провел в текущем сезоне 11 матчей и отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ он сыграл 477 матчей и набрал 76 (15+61) очков. Зайцев выступал за «Спартак» с 2023 года.

Беляков сыграл в КХЛ за «Сибирь» 18 матчей и не отметился результативными действиями.