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Сегодня, 10:43

Защитник «Спартака» Зайцев высказался о поражении от «Локомотива»

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Защитник «Спартака» Егор Зайцев оценил уровень «Локомотива» после поражения в матче FONBET чемпионата КХЛ с ярославской командой (0:2).

«Из года в год «Локомотив» — это очень сильный коллектив с минимальным количеством слабых мест, но они всё же есть. Не зацикливаемся на том, какая из себя команда «Локомотив», мы сосредоточены только на том, что мы из себя представляем. Нам нужно стать сильнее», — цитирует Зайцева Legalbet.

«Локомотив» с 18-ю победами лидирует в турнирной таблице Западной конференции, а «Спартак» потерпел 6-е поражение и располагается на 3-й строчке.

Источник: Legalbet
Егор Зайцев
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)

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