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КХЛ

Сегодня, 16:03

Защитник Сушко продлил контракт с минским «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Илья Сушко остается в минском «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, двусторонний контракт заключен на два сезона

В сезоне-2022/23 Сушко провел 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 3 игры в плей-офф. В чемпионате Беларуси 4 раза сыграл за «Шахтер» в регулярке, в плей-офф провел 9 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Также «Динамо» заключило пробный контракт с нападающим Артемом Жуком.

Сезон-2022/23 форвард провел в ВХЛ, выступая за «Буран» и «Тамбов»: суммарно 27 матчей, 7 (1+6) очков. В сезоне-2021/22 он дебютировал в КХЛ двумя играми за «Сочи».

Источник: ХК Динамо Минск
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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