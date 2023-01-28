Защитник «Торпедо» Иванов посвятил свою первую шайбу в КХЛ отцу

Защитник «Торпедо» Глеб Иванов подвел итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2 Б).

«Получился сложный матч. «Динамо» — быстрая команда, бьется за выход в плей-офф. Они не уступали нам в скорости. Мы смогли переломить ход игры, уступая в счете. А то, что доигрались до серии буллитов, так в этом и есть хоккей. Можно бросить три раза и попасть в цель, а можно бросить шестьдесят раз и не забить. В перерыве нас тренер взбодрил, у него всегда есть нужные слова, да и мы не из тех, кто опускает руки, всегда бьемся до последней секунды», — приводит пресс-служба клуба слова Иванова.

Также он прокомментировал свой первый гол в КХЛ.

«Если говорить про мой гол. Вышли «три в один» с одним догоняющим. Леха с левого фланга отдал на дальнюю Сереге, попал в соперника, она отскочила, и я в одно касание завершил. Шайбу посвящаю своему папе! Он меня поставил на коньки, привел в хоккей», — добавил хоккеист.

«Торпедо» с 76 очками идет четвертым в таблице Запада. Минское «Динамо» набрало 57 очков и занимает восьмую позицию.